Волонтеры Национального центра ищут пропавшую девочку в Липецкой области

Липецк, 3 сентября. Пропавшую из-за нежелания семьи отдавать ребёнка в школу 8-летнюю девочку ищут в Липецкой области

В с. Паниковец Елецкого района области пропала 8-летняя Мария Петрова. По имеющейся информации девочка ушла из дома 2 сентября в 6 утра и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По информации волонтеров Национального центра помощи ребёнок проживает в семье староверов. Отец находится на работе в Москве, работает «вахтовым» образом. Девочка находилась в селе вместе с матерью.

Волонтеры Национального центра помощи из 3 отрядов «Поиск пропавших детей - Липецк», его Елецкого отделения, рязанского отряда «Мещера» и г. Москвы выехали на место пропажи ребёнка.

Поисками руководит Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По существующей при безвестном исчезновении детей процедуре, еще вчера СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Поисковые партии уже осмотрели берега реки Репец, протекающей возле села, и соседние с ним лесные массивы. Сегодня около трех часов дня начнется прочесывание последнего, еще неосмотренного массива.

Напомним, ранее местные жители высказали ресурсу lipetskmedia.ru версию о том, что родители сознательно прячут ребёнка из-за нежелания отдавать девочку в школу.

Отец ребёнка по информации СМИ раскритиковал местную администрацию за то, что те подняли шумиху из-за отказа семьи отдавать ребёнка в школу. Он сообщил, что только он в силах найти своего ребенка.

Идёт сбор волонтеров для участия в поиске ребёнка. Просим всех неравнодушных граждан присоединится к поиску ребёнка.

Приметы девочки:120-130, волосы русые. Была одета в черную юбку, белую кофту, белый платок.

При наличии какой-либо информации просим звонить по телефону 112 или 88007005676, 89056810518.

Координатор поиска от Национального центра помощи +7 915 400-01-17 (Андрей).