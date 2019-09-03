Актриса Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни

Москва, 3 сентября. Советская и российская актриса Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе «Содружества актеров Таганки».

Причина смерти актрисы на данный момент неизвестна.

«Нам позвонил худрук театра Николай Губенко и сообщил о кончине Зинаиды Славиной, — приводит слова источника в «Содружестве актеров Таганки» ТАСС, — обстоятельства смерти мы пока не знаем».

О дате прощания с народной артисткой РСФСР пока не сообщается. По некоторым данным, актрису проводят в театре.

Зинаида Славина родилась в Петергофе 6 апреля 1940 года. В 1964 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В студенчестве она исполнила главную роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», который затем стал первой постановкой «Театра на Таганке».

Славина прославилась своими ролями как в кино, так и в театре. Актриса сыграла более чем в 1,6 тысячи спектаклей. Славину можно увидеть в фильмах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и других.