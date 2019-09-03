Русские граждане Украины потребовали равноправия для верующих

В Киеве прошла встреча с правозащитницами, которые намерены добиваться от новых властей Украины наведения порядка в религиозной сфере — уравнивания в правах всех верующих, а также прекращения гонений на прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Корреспондент Федерального агентства новостей сходил на встречу с активистками и убедился, что времена действительно меняются — еще полгода назад говорить подобные вещи в столице Украины было смертельно опасно.

Экономист-международник, член комитета защиты Конституции и прав граждан Мила Мельничук отмечает, что с уходом Петра Порошенко с поста президента религиозные конфликты и попытки церковного рейдерства в стране не прекратились.

«На Украине вовсю продолжается ущемление прав людей, захваты храмов и часовен в самых разных регионах. Мы считаем, что власть должна обратить самое пристальное внимание на эти процессы и сделать все, чтобы прекратить раскол в украинском обществе и вновь привести искусственно расшатанную социальную ситуацию к балансу».

Активистка пообещала, что ее организация будет проводить тщательный мониторинг нарушения прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата и всеми силами добиваться того, чтобы на эту ситуацию обратила внимание мировая общественность.

«Мы будем переводить наши требования на английский и другие языки, добиваться, чтобы на это обратили внимание и Европарламент, и другие структуры. Мы хотим, чтобы в Европе увидели все проблемы с демократией в нашей стране и тем, каким образом здесь решаются религиозные вопросы», — сказала она.

По словам правозащитницы, юридический отдел УПЦ МП зарегистрировал уже 62 рейдерских захвата храмов главной канонической церкви Украины.

«При этом на глазах у всех грубо нарушаются права граждан на свободное вероисповедание, которое закреплено практически во всем мире, — подчеркнула она. — Мы считаем, что все религиозные конфессии на Украине должны быть уравнены в правах, в том числе и УПЦ Киевского патриархата во главе с Филаретом. Они тоже сейчас подвергаются гонениям, у них отнимают имущество, финансы и храмы. Поэтому мы направили в офис президента обращение с просьбой создать в стране специальный государственный орган, который бы в ежедневном режиме отслеживал развитие религиозных конфликтов и старался их пресекать».

В ближайшее время необходимо созвать экспертный совет при президенте, куда вошли бы представители всех конфессий. Этот орган должен официально рассмотреть и зафиксировать текущую ситуацию с религией на Украине и наметить пути выхода из нее, отметила Мельничук.

«Новый президент страны Владимир Зеленский сфотографировался с представителями всех конфессий, но даже не пробовал разрешить религиозные противоречия, — сообщила она. — Мы считаем необходимым внести изменения в Уголовный кодекс Украины, чтобы кратно ужесточить меры наказания для тех, кто разжигает межнациональную вражду в нашем государстве. Мы считаем неприемлемыми в нормальном государстве такие вещи, как приезд «титушек» на автобусах в регионы с последующими захватами церквей, искажение и уничтожение нашего культурного наследия».

Активистка Наталья Миролюб не скрывала свой симпатии к России.

«Я не прониклась националистическими веяниями последних лет и я люблю народ, который живет по соседству с нами, — просто заявила она. — Ненавижу политиков, которые развязали войну на востоке страны, и никогда их не поддерживала. Они затеяли это ради своих бизнес-проектов, а от войны ежедневно страдают простые люди, матери и отцы, у которых гибнут их сыновья. Поэтому я всей душой поддерживаю народ на востоке, который так же страдает от бессмысленной войны, как и мы. Я все последние годы добивалась и буду добиваться от наших политиков одного — чтобы они любой ценой остановили войну в Донбассе».

Активность двух дам уже принесла свои плоды. Комиссар по правам человека в Совете Европы Дуня Миятович недавно пообещала посетить Украину и провести мониторинг нарушений прав верующих УПЦ.

«Я в курсе, что там происходит. На Украине еще не была, но планирую оказаться там в ближайшее время. Когда речь заходит о правах человека и о насилии над верующими, эти деяния подпадают под мой мандат. Я буду очень внимательно этим заниматься», — отметила она.

В Киеве до сих пор обсуждают митинг, устроенный двумя активистками — Миролюб и Мельничук. Он состоялся 21 августа под стенами Свято-Михайловского Златоверхого монастыря (оплота ПЦУ). Его участники держали плакаты «Я с Филаретом» и «Варфоломей, дайте Украине настоящий томос!». При этом Мельничук не скрывает, что получила высшее образование в России, закончив в 2016 году Высшую школу экономики, и до сих пор сохраняет связи в Москве.

Наталью Миролюб местные патриоты обвиняют в связях с партией Виктора Медведчука «Украинский выбор». Местные СМИ пишут о том, что она возглавляла бориспольскую районную организацию «УВ» с 2006 по 2014 год. Пишут также о ее членстве в центральном совете международного движения «Мы любим Россию».

По впечатлениям корреспондента ФАН, появление в публичном пространстве Киева таких фигур говорит о реальном смягчении политической обстановки на Украине. В период правления Порошенко люди с подобными взглядами не только не имели возможности устроить пресс-конференцию, но и в любой момент могли подвергнуться нападению членов национал-радикальных группировок.