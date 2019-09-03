Организаторов беспорядков в Москве Жукова и Фомина могут перевести под домашний арест

Москва, 3 сентября. Следственный комитет РФ просит перевести под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, обвиняемых в организации массовых беспорядков на незаконном митинге так называемой оппозиции в Москве 27 июля.

Студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова задержали в Москве. Следственный комитет предъявил Жукову обвинение в участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 Уголовного кодекса РФ) 1 августа. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал Жукова до конца сентября. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как Жуков умело руководит толпой во время несанкционированного митинга в Москве.

Отметим, что, несмотря на все попытки самого Жукова и «либеральных» СМИ представить его «обычным студентом», биография организатора беспорядков говорит об обратном. Жуков является постоянным участником форумов, организованных западными спонсорами, главной темой которых является свержение власти в России. Так, «простой студент» успел получить и практические навыки «бархатного революционера»: с 27 апреля по 1 мая он находился в столице Армении, где принял участие в «ереванском майдане». На эту тему он выложил видео на своем канале, которое называется «Как у Армении получилось?».

Также следствие запросило домашний арест для 36-летнего предпринимателя и волонтера штаба юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь Сергея Фомина. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Фомин 27 июля проводил инструктаж по противодействию сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Однако, когда начались задержания, Фомин поспешил сбежать с незаконной акции, прикрывшись чужим ребенком.

Фомина объявили в розыск, провокатор сдался властям, заявившись в полицию с мамой. Провокатор обвинил юриста ФБК и скандально известного блогера Алексея Навального в том, что его якобы подставили, а он не знал о последствиях организации беспорядков.

Всего фигурантами дела о массовых беспорядках 27 июля стали 14 человек. Поводом для незаконных митингов стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму представителей «оппозиции» из-за подделки подписей. Например, у Любови Соболь нашли больше 14% липовых подписей при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли «мертвые души» — фамилии давно умерших людей.