Киев, 3 сентября. Новое правительство Украины будет работать над тем, чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) прекратилось. О таком решении рассказала министр финансов страны Оксана Маркарова.

Глава украинского ведомства отметила, что Киев на протяжении довольно долгого периода работает с МВФ. Представители фонда посещают Украину, обсуждают программы сотрудничества.

Очередная такая программа, по словам Маркаровой, будет немного более долгосрочной.

«Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой», — добавила она.

Министр уточнила, что перед Киевом сейчас стоит задача «вырваться, как это удалось раньше другим европейским странам».

«Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами», — заявила Маркарова.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда в конце прошлого года утвердил новую кредитную программу для Киева, согласно которой в течение 14 месяцев Украина получит около четырех миллиардов долларов.

При этом эксперты МВФ констатировали, что экономическая ситуация на Украине ухудшается из года в год. По их оценкам, до 2050 года страна потеряет более трети рабочей силы. В поисках лучшей жизни из Украины уже массово уезжают молодые граждане, а рождаемость не покрывает этих потерь.

В фонде считают, что руководству страны нужно сократить расходы на пенсионные выплаты, медицину, а также поднять пенсионный возраст.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что МВФ продолжает выделять кредиты Киеву для того, чтобы украинские власти вернули предыдущие долги и выполнили политические и экономические требования США.