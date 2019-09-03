Участник массовых беспорядков 27 июля Чирцов арестован судом на два месяца

Москва, 3 сентября. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского во время незаконного митинга 27 июля в центре столицы.

Чирцов будет находиться под стражей до 2 ноября. По версии следствия, во время несанкционированной акции 27 июля он умышленно толкнул полицейского. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Чирцова в Москве. 28 августа его задержала белорусская полиция в Минске, так как он находился в инициированном Россией розыске. Власти Белоруссии обязали Чирцова покинуть страну.

По информации СМИ, ранее Чирцов был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Напомним, обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам.

27 июля в столице состоялся незаконный митинг, переросший в массовые беспорядки. В тот день некоторые участники несанкционированной акции пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них куски асфальта и бутылки, а также распылили перцовый баллончик.

Организаторами незаконных сборищ в Москве являются представители так называемой «оппозиции», которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгодуму выдвиженцев. В июле МГИК отказал в регистрации кандидатами ряду лиц, в том числе некоторым сторонникам скандального блогера Алексея Навального, которые собирались выдвигаться на выборы в МГД. Решение Мосгоризбиркома связано с обнаруженными в подписных листах недействительными подписями. По словам главы столичного избиркома Валентина Горбунова, основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму стала «рисовка». Среди «брака» были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей, а также — факты использования «автографов» мертвецов.

Например, в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были обнаружены подписи несуществующих москвичей, подписи умерших людей и подписи избирателей с недостоверными паспортными данными.