Ливийская национальная нефтяная компания нарастила прибыль

Триполи, 3 сентября. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) заработала 2,1 миллиарда долларов за июль 2019 года, сообщили в корпорации.

В компании отметили, что доходы в июле увеличились на 23% по сравнению с первым летним месяцем. Однако в июне доход был меньше из-за инцидентов с безопасностью на трубопроводе в Шараре, объяснили нефтяники.

При этом больше всего в первом полугодии NOC заработала в мае — 2,32 миллиарда долларов.

Руководитель компании Мустафа Саналла, комментируя доходы компании, заявил, что нефтяной сектор в Ливии остается уязвимым. Он также призвал правительство предоставить больше средств корпорации, поскольку доходы от продажи топлива составляют 92% бюджета республики.

Напомним, бойцы Ливийской Национальной Армии, которой руководит маршал Халифа Хафтар, продолжают борьбу за Триполи. Помимо столкновений вокруг ливийской столицы, существует ряд вооруженных местных формирований, которые рассматривают нефтяной сектор как средство оказания давления.