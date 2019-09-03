Закрытие наглухо границы с Украиной в Минске связали с активизацией радикалов

Закрытие наглухо границы Белоруссии с Украиной — вынужденное решение, связанное с гражданской войной в Донбассе и серьезной криминагенной обстановкой на Украине в целом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил редактор экспертно-аналитического портала «Евразия-эксперт», директор консервативного центра NOMOS (Минск, Беларусь) Петр Петровский.

Граница закрыта наглухо

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Александр Лукашенко.

Он заметил, если оружие попадет в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, за 2018 год на границе с Украиной было изъято свыше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. Тогда президент страны поручил усилить охрану южных рубежей Белоруссии, не исключив увеличения числа пограничников, поскольку уверен, «сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется».

Ситуация на границе сложная

Как отметил Петр Петровский, после событий Майдана 2014 года оперативная ситуация на белорусско-украинской границе стала достаточно сложной. Во-первых, это связано с ситуацией более позднего подписания и ратификации соглашения о госгранице между двумя странами, которое произошло только в 2013 году. Во-вторых, это связано с активизацией праворадикальных элементов на белорусском направлении, готовых к вербовке как граждан Белоруссии для участия в боевых действиях в Донбассе, так и для помощи белорусским радикалам, считает эксперт.

«Не следует забывать, что после событий на Майдане 2014 года на границе с Белоруссией- также сформировались неподконтрольные де-факто Киеву территории, на которых развернулась незаконная добыча янтаря. Все это усложнило криминагенную и политическую обстановку на границе с Украиной. В приграничных районах страны увеличилось количество нелегального оружия. Цены на него резко упали, увеличилось количество контрабанды», — пояснил Петр Петровский.

По словам белорусского эксперта, в ходе обустройства границы в 2014-2018 гг., включавшей создание разделительной полосы, строительство забора с сигнализацией и камерами, происходили стычки между белорусскими пограничниками и украинскими нелегальными копателями янтаря. Они выкачивали воду из белорусской стороны для вымывания янтаря.

«В 2017 году была зафиксирована попытка прорыва на белорусско-украинской границе. Поэтому создание приграничной инфраструктуры, заграждений и особого режима со стороны Белоруссии оправдано общей сложной и неоднозначной криминагенной ситуацией на Украине как стране с внутренним военным конфликтом», — заключил Петр Петровский.

Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.