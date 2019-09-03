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Кандидаты в Мосгордуму поразили политолога написанными «под копирку» программами

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Кандидаты в Мосгордуму поразили политолога написанными «под копирку» программами

Москва, 3 сентября. Политолог Павел Данилин проанализировал программы кандидатов на выборы в Мосгордуму и выявил «поразительную унификацию».

Данилин является автором портала «Кандидат 2019», который аккумулирует информацию о кандидатах в депутаты столичного парламента. Он подчеркнул, что подробные политические программы ему прислали не все участники выборов — лишь 122 из 250 кандидатов. Отсутствующую информацию авторы сайта планируют взять в пресс-службе МГИК.

Однако, уже проанализировав полученные программы, эксперты выявили их «поразительную унификацию». Например, в марте, когда стартуют избирательные кампании, все начинают собирать контакты для предстоящего сбора подписей. Как правило, ищут людей, которых беспокоит «какая-то животрепещущая городская проблема».

В апреле кандидаты объявляют о выдвижении и публикуют анкеты для волонтеров «в одинаковых гугл-формах». Борьба за избирателя приостанавливается на майских праздниках, однако в июне возвращается — кандидаты уже обращаются к собранной базе сторонников.

Кандидаты в Мосгордуму поразили политолога написанными «под копирку» программами

Кроме того, кандидаты поразили политолога написанными «под копирку» программами. Особое внимание в них уделено проблемам медицины, реновации, транспорта, экологии, а также локальным проблемам, связанным со стройкой и мигрантами.

«И так у каждого. С легкими стилистическими отличиями в одних и тех же тезисах на выборы идут и коммунисты, и оппозиционеры, и кандидаты, получившие в СМИ ярлык провластных, — резюмировал Данилин. — Не веду к тому, что это плохо, но один умный человек сказал, мол, надо критиковать идеи, а не людей».

По мнению политолога, в ситуации, когда идеи у всех кандидатов одинаковые, им остается только критиковать друг друга.

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