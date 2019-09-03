Сирия и Ближний Восток спасены от ИГИЛ* благодаря ВКС РФ и российским дипломатам

Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом — памятная дата, установленная в 2005 году в память о трагических событиях в Беслане, где за год до этого в результате нападения террористов погибли 186 детей. День 3 сентября должен стать напоминанием о том, что терроризм — одно из самых страшных преступлений против общества

А в конце сентября исполняется четыре года с начала операции ВКС РФ в Сирии. Российская военная операция позволила спасти стоявшую на краю гибели ближневосточную страну и ее жителей, культуру, экономику, от окончательного развала и превращения в «территорию», на которой борются за власть различные бандформирования.

30 сентября 2015 года войдет в историю как момент, когда началась одна из самых успешных военных операций в современной российской истории, и одна из наиболее успешных операций в истории борьбы с международным исламским терроризмом. Силам относительно небольшого контингента советников, специалистов и летчиков удалось разгромить в Сирии самую страшную террористическую группировку современности — «Исламское государство1» (запрещено в РФ). Опухоль терроризма, которая раскинулась на территории двух государств, пускала метастазы не только на весь Ближний Восток, но и далеко за его пределы — в Европу, в Юго-Восточную Азию, и даже за океан, в США.

Стоит отметить, что российские военные на территории Сирии появились во в многом в качестве ответа на проникновение ИГИЛ1 на российскую территорию — в первую очередь на Кавказ. В Сирию из России и других стран постсоветского пространства отправлялись люди, поддавшиеся радикальной идеологии. К моменту начала операции ВКС РФ в рядах ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры1» (боевое крыло «Аль-Каиды»1; обе международные террористические группировки запрещены в РФ) находилось порядка 4,5 тысяч боевиков из России и СНГ. Террористическая организация «Имарат Кавказ»1 (запрещена в РФ) была представлена в Сирии как филиал «Аль-Каиды»; позднее около 2000 выходцев с Кавказа влились в ряды группировок «Аджнад Кавказ» и «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» («Армия переселенцев и защитников»). Можно сказать, что «Исламское государство» первое объявило войну России — главари ИГИЛ еще в 2014 году объявили РФ и сопредельные страны как «территорию джихада».

В настоящее время выходцы из России продолжают действовать на территории Идлибской зоны деэскалации — там остаются несколько сотен выходцев с Северного Кавказа и других российских регионов. Большинство из них добрались до Сирии через страны Европы — правоохранительные органы стран ЕС уже неоднократно показали, что крайне замедленно реагируют на появление подозрительных иностранцев с очевидными странами в террористических группировках. Однако благодаря ВКС РФ более чем 2500 боевиков ловить уже не придется — удобрив сирийскую почву, они больше никому угрожать не смогут.

Когда в 2015 году российская авиация начала наносить сокрушительные удары по объектам террористов, более 70% территории Сирийской Арабской Республики были захвачены ИГИЛ или «Ан-Нусрой», порядка 20% удерживали силы курдского народного ополчения, и а на оставшихся 10% вели неравный бой сирийцы и их союзники из «Хезболлы» и иранского Корпуса стражей Исламской Революции. Мощность ударов ВКС РФ стала настоящим шоком для террористов — «отставшие от жизни» ВВС Сирии не могли нанести таких ударов, как российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22, а американцы, чья авиация «дежурила» в Средиземном море — не хотели мешать террористам до тех пор, пока не будет свергнут президент Сирии Башар Асад.

Четыре года спустя «Исламское государство» полностью разгромлено, а сирийская армия успешно ведет наступление на позиции «Ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации.

В ходе борьбы с террористическими группировками важнейшим элементом победы стала российская дипломатия — в том числе дипломатия военная. Благодаря вмешательству Москвы Тель-Авив и Амман восстановили статус-кво на границе Сирии, на оккупированные Израилем Голанские высоты вернулась миротворческая миссия ООН, был решен целый ряд внутрисирийских задач. Созданный в феврале 2016 года Россией Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, к работе которого, несмотря на приглашения, так и не присоединились США, представляет собой уникальный по своей эффективности пример миротворческой деятельности.

Каждая из составляющих работы ЦПВС, к которой с определенного момент подключилась российская военная полиция, является важной частью общесирийского процесса урегулирования. Россия ведет диалог со всеми участниками политической жизни Сирии — от официального Дамаска до его решительных противников, от глав мирных сирийских поселков до шейхов арабских племенных объединений на востоке Сирии. Мониторинг режима прекращения огня, содействие процессу национального примирения, проведение гуманитарных акций, обеспечение безопасного прохождения гуманитарных конвоев ООН, вывод боевиков и членов их семей из районов, блокированных правительственными войсками, организация гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из зон боевых действий, содействие возвращению беженцев в родные места с территорий, подконтрольных боевикам и из-за границы, оценка всего, что необходимо для восстановления гражданской инфраструктуры.

После разгрома ИГИЛ важнейшим этапом деятельности ЦПВС стало создание и работа межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев. Деятельность координаторов по проблеме возвращения беженцев оказалась крайне успешной. ЦПВС принимал участие и в поддержке осажденного ИГИЛ города Дейр-эз-Зор, где мирное население и САА были блокированы на протяжении двух лет, разминирование тех территорий, откуда были вытеснены боевики.

Ни одна другая держава, принимающая активное участие в делах Ближнего Востока, не может похвастать примерами подобной деятельности — ни среди ближневосточных государств, ни среди мировых держав. Еще одно важное российское «ноу-хау» — информационная открытость. Ни одна сторона не публикует такое количество брифингов, пресс-туров, фото- и видеоматериалов. На сайте Минобороны России был создан специальный раздел, где ежедневно публикуются информационные бюллетени Центра по примирению враждующих сторон, а с июля — и информация по оперативной обстановке в Сирии.

Однако терроризм — в Сирии и в других странах мира — продолжает существовать. Терроризм существует до тех пор, пока он геополитически востребован.

Сейчас западные «партнеры» начинают ратовать за политическое признание террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и легализацию других джихадистских группировок. Вашингтон вновь и вновь использует тему «опасности возрождения ИГИЛ в Сирии и Ираке», стремясь оправдать незаконную оккупацию богатых нефтью земель в сирийском Заевфратья. Турция готовит вооруженную операцию на севере Сирии, нацеленную на курдских сепаратистов. Израиль «обеспокоен» иранским присутствием в Сирии, выражая свое «беспокойство» авиаударами по территории другой страны.

Российское военное присутствие является в этих условиях залогом спасения Сирии как независимого государства, спасения сирийского народа от бесконечного горя, которое несет война. Именно Россия играет ключевую роль в процессе восстановления сирийских вооруженных сил, обеспечения государственного суверенитета и мирной жизни на территории САР. Сейчас только Россия способна спасти сирийский народ от бесконечных «разборок» между различными геополитическими силами на их территории, и создать предпосылки для национального примирения и восстановления Сирии в качестве полноценного члена международного сообщества.

Вооруженные силы России показали в ходе сирийской кампании великолепный уровень эффективности и боевой слаженности, подчеркнул в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. Эксперт отметил, что очень важно, что в ходе войны стали очевидны связи между террористами и их спонсорами на Западе.

«Прежде всего мы должны отметить, что западные страны — во главе с США — активно поддерживали террористов в Сирии, используя их как инструмент для свержения Асада. И мы видим, что западные демократии совершенно неразборчивы, а точнее циничны, в выборе средств для того, чтобы убрать государственного лидера, который не принимает их позицию», — заявил Коротченко.

Принятое в Кремле решение вмешаться и остановить процесс разрушения ближневосточного государства стало поворотной точкой в сирийском конфликте — России удалось сделать то, чего не могли сделать Дамаск и Тегеран.

«Вмешательство России позволило предотвратить создание на территории Сирии террористического государства. Ведь стоял вопрос о захвате Дамаска, счет (в 2015 году) шел на недели. Российская операция обозначила коренной перелом в ситуации — как в Сирии, так и в целом на Ближнем Востоке. Можно сказать, что мы свою задачу в военном плане решили успешно — российские вооруженные силы продемонстрировали, что готовы действовать на удаленном театре военных действий, и действовать успешно, — отметил собеседник ФАН. Мы видели новую плеяду российских офицеров и генералов, которые являются победителями в этой гибридной войне. Но важно отметить, что российское военное командование помимо решения чисто военных вопросов, разгрома террористов, с самого начала ставило своей целью посткризисное урегулирование, запуск мирных процессов, деэскалацию боевых действий и в целом, полагаю, эта задача успешно решена».

Короченко ясно обозначил причины, по которым Россия не выводит свой контингент из Сирии.

«Сейчас главное — перевод Сирии «на мирные рельсы», но этому мешают два обстоятельства: политика США, которые продолжают удерживать беженцев и оккупировать один из районов в Сирии, и Идлиб. Мы все еще ждем от наших турецких партнеров более решительных и системных действий по выполнению тех обязательств, которые они взяли на себя. Но в целом можно сказать, что Россия своим примером показала наглядный урок — как необходимо бороться с терроризмом и решать поставленные задачи», — заявил редактор журнала «Национальная оборона».

«И отдельно хочу сказать, что, безусловно, сирийская операция — это триумф Сергея Шойгу. Потому что благодаря его позиции, его личному участию, благодаря тем кадрам, которые он выдвинул вперед, мы имеем усиление политического и военного престижа России, — подчеркнул Игорь Коротченко. — Шойгу сыграл важнейшую роль и наряду с президентом России Владимиром Путиным, который принимал политическое решение, я думаю, что Шойгу достоин самой высокой похвалы за твердость, принципиальность и стратегическую грамотность в принятии решений на протяжении всех этих лет».

1 Организация запрещена на территории РФ.