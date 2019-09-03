Москва, 3 сентября. Действия пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля переквалифицируют на административные нарушения. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Дела пяти участников беспорядков в Москве переквалифицируют на административные. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове и Дмитрие Васильеве. Как уточнили следователи, в действиях россиян прослеживается нарушение ряда административных статей. Сейчас материалы направлены в министерство внутренних дел.

Как уточнили в Следкоме, состава преступления в действиях пяти лиц обнаружено не было. Следователи учли все собранные материалы, в том числе видеозаписи с камер. Избранные меры пресечения в отношении этих участников беспорядков отменены.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.