Правительство нацсогласия Ливии приостановило полеты в аэропорту Триполи

Триполи, 3 сентября. Министерство транспорта Правительства национального согласия (ПНС) Ливии приостановило полеты в международном аэропорту «Митига» в Триполи. Об этом заявил глава управления гражданской авиации ведомства Наср Шаиб аль-Айн.

По его словам, министерство приостановило воздушное движение в аэропорту до дальнейшего уведомления. Ведомство также опубликовало соответствующее объявление на своей официальной странице в Facebook.

«Из-за ситуации с безопасностью в аэропорту мы решили приостановить воздушное движение с прошлого воскресенья до дальнейшего уведомления», — сказал аль-Айн в интервью агентству Anadolu.

Как отмечают СМИ, это заявление считается официальным объявлением о приостановке полетов в аэропорту Митига.

Напомним, сейчас в Ливии установлено двоевластие. Запад страны находится под контролем ПНС, которое признано ООН и базируется в Триполи. Восток Ливии контролируется силами избранного народом парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи. По словам Хафтара, цель его армии — освободить столицу «от террористов». 27 августа стало известно, что ЛНА близка к захвату города Гарьян — стратегического населенного пункта, расположенного на пути к Триполи.