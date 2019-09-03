Возрождающийся порт в ливийском Бенгази перешел на круглосуточный режим работы

Бенгази , 3 сентября. Торговый порт в ливийском городе Бенгази перешел на работу в круглосуточном режиме спустя несколько лет после открытия.

Главная задача порта в настоящий момент заключается в том, чтобы увеличить доходы, после чего заняться вопросом расширения. Как напоминает издание voanews.com, боевые действия начались в Бенгази в 2014 году , в результате часть восточного города оказалась в руинах.

Работа порта была приостановлена, так как главные ворота и некоторые здания были разрушены. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о победе в Бенгази в 2017 году. К настоящему моменту работа порта восстановлена полностью. Менеджер Йзаид Бозрайда заявил, что до 2014 года ежемесячные доходы составляли более семи миллионов ливийских динаров ($4,9 млн), однако деньги не направляли на развитие порта.

«Мы еще не вернулись к прежнему уровню. Но каждый месяц лучше предыдущего, мы стремимся получить более 7,8 млн динаров в месяц. Мы продлили рабочее время до 24 часов», — заметил Бозрайда.

С момента открытия порт Бенгази получил более 400 тысяч тонн зерна в 18 доках. А это в два раза больше объемов, которые были до 2014 года. Сейчас есть возможность загружать полторы тысячи контейнеров в неделю (до 2011 года было 400 контейнеров).