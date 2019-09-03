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Лукашенко призвал создать единый антитеррористический фронт

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Лукашенко призвал создать единый антитеррористический фронт

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС. С таким предложением он выступил на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.

Глава белорусского государства заявил, что настало время всем странам объединить усилия в системной борьбе с терроризмом и начать широкий международный диалог.

«Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале», — сказал Лукашенко во время своего выступления.

Президент Белоруссии отметил, что главенствующую роль в этой миссии принадлежит ООН. Тем не менее масштаб террористической активности в мире на сегодняшний день требует выйти за рамки одной организации — ООН, считает Лукашенко.

«Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций — единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что терроризм стал одной из самых мощных угроз глобальной безопасности.  По его словам, используемые террористами технологии развиваются со скоростью технического прогресса, им это вызов современному обществу.

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Источник: ТАСС
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