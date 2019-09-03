Тарасов сообщил о беременности Костенко

Москва, 3 сентября. Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов сообщил на своей странице в Instagram о беременности жены.

Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — написал Тарасов, сопроводив публикацию фотографиями беременной жены.

На первом кадре пара запечатлена с дочерью Миланой, а на втором снимке Тарасов позирует с женой, у которой виден округлившийся живот.

Костенко также на своей странице в Instagram высказалась о пополнении в семействе.

«Любовь творит чудеса», — написала она.

На каком месяце беременности находится Костенко, не уточняется. Также остается неизвестным, какого пола будет малыш.

Напомним, брак с Костенко для Тарасова является уже третьим по счету. Они отпраздновали свадьбу в январе прошлого года. В июле того же года у пары родилась дочь. От первого брака у Тарасова еще подрастает дочь.

Сейчас футболист находится без клуба, он ушел из «Локомотива» в связи с истечением контракта по окончании прошлого сезона.