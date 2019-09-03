Распыливший газ в полицейских Подкопаев получил 3 года колонии

Москва, 3 сентября. Тверской районный суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия в отношении правоохранителей на незаконной акции в российской столице 27 июля.

Помощник прокурора заявил, что Подкопаев был участником незаконного митинга так называемой «оппозиции» 27 июля. По версии обвинения, мужчина в кофте с капюшоном и маске специально распылил на Тверской газ, из-за чего пострадали двое сотрудников полиции. Правоохранители получили ожоги слизистой глаз, им понадобилась помощь врачей.

Подкопаев ранее признал свою вину и попросил о суде в особом порядке. На заседании во вторник он раскаялся и принес извинения за свои действия.

Ранее следственный комитет опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен мужчина, который, закрыв лицо балаклавой, распыляет содержимое баллончика в сторону силовиков. Как отметили в ведомстве, Подкопаев попытался скрыться, но его удалось задержать. При задержании у него обнаружили нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.

Так называемая «оппозиция» устроила в Москве незаконные митинги после того, как соратникам скандального блогера Алексея Навального Любови Соболь, Илью Яшину, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову и еще ряду «независимым кандидатам» отказали в регистрации в качестве кандидатом в депутаты в МГД. Недопуск к выборам в МГД был законно обоснован: в их подписных листах содержались подписи «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

Кроме того, еще до окончания приема документов правоохранитли выявили «фабрику» по рисовке автографов избирателей. «Активисты» ставили подписи москвичей, в частности, для Соболь.

Как выяснилось, организаторы несанкционированной акции в столице 27 июля привлекли к своему сборищу провокаторов из разных регионов. Некоторые из провокаторов пытались атаковать правоохранителей: бросали в них куски асфальта и бутылки. Особо агрессивные участники незаконных митингов были задержаны, полиция действовала профессионально для обеспечения безопасности москвичей.