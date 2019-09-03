Малькевич предложил создать в РФ базу для сбора жалоб на фейки и оскорбления госсимволов

Москва, 3 сентября. Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) по защите прав пользователей Сети выступят с предложением сформировать единую электронную службу, куда можно пожаловаться на оскорбление государственных символов и фейковые новости. Об этом рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

По его мнению, общественный контроль за случаями поддельных новостей и оскорблений необходимо усиливать.

«Чтобы эти действия были в реальности народными, надо применять краудсорсинг. Будем предлагать создать на базе рабочей группы ОП РФ точки сборки случаев оскорблений и фейков, которые бы обсуждались экспертным советом и централизованно передавались на рассмотрение компетентным органам»,— объяснил он.

Малькевич также указал на то, что на платформе ОП в настоящее время сформирована совещательно-консультативная рабочая комиссия по работе Сети, в которую входят различные специалисты, в том числе эксперты, блогеры, общественные деятели.

Напомним, с конца марта текущего года вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и государственных символов. За публикацию фейков предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что несколько эксклюзивных материалов, опубликованных Федеральным агентством новостей по результатам несогласованных митингов в российской столице, будут рассмотрены недавно созданной комиссией Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении Москвы направить официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о незаконном митинге так называемой оппозиции 3 августа. Захарова также указала на то, что американские дипломаты опубликовали маршрут прохождения несогласованной акции, тем самым вмешались во внутренние дела РФ.

Напомним, что по результатам незаконных митингов в Москве юристу так называемого «ФБК» Любови Соболь ранее было назначено четыре административных штрафа. Их общая сумма достигла почти 930 тыс. рублей. При этом протеже скандального блогера Алексея Навального уже заявила, что будет обжаловать штрафы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Другие законно незарегистрированные кандидаты, призывавшие к участию в несогласованных сходках, отбывали административные аресты, но Соболь прикрывается от СИЗО своей пятилетней дочерью.

Напомним, формальной причиной для незаконных акций в столице стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать единомышленников Навального кандидатами из-за большого числа поддельных подписей. В частности, у Соболь были зафиксированы 14% фальшивых подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души».