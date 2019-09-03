В ООН призвали Лигу арабских государств помочь Ливии в разрешении кризиса

Каир, 3 сентября. Посол ООН в Ливии Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств помочь Ливии в урегулировании кризиса.

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт принял Саламе в Каире. На переговорах были затронуты вопросы, связанные с последними политическими событиями вокруг Ливии и безопасностью страны.

Посол ООН в Ливии призвал Лигу арабских государств помочь в урегулировании кризиса в североафриканском государстве. Саламе отметил, что Лига арабских государств может сыграть важную роль в поиске «прочного политического решения» в Ливии. Кризис не может быть разрешен военным путем, убежден Саламе.

Гейт в свою очередь приветствовал усилия посланника ООН по оживлению политического процесса при урегулировании ситуации в Ливии.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар повел свои войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. По его словам, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в стране нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли лидера Ливии Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.

Вторую неделю корреспонденты Федерального агентства новостей работают в Ливии. Они работают в стране легально, получив аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности. ФАН ранее представил читателям фоторепортаж из столицы Ливии, Триполи.