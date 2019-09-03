Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии за экстремизм в Twitter. События дня. ФАН-ТВ

Синица получил 5 лет колонии Пресненский суд Москвы огласил вердикт по громкому делу. Блогер Владислав Синица признан виновным в экстремизме — за скандальный пост в Twitter его приговорили к пяти годам колонии, хотя прокурор запрашивал шесть. В конце июля Синица под ником Макс Стеклов опубликовал в социальной сети сообщение, которое содержало призывы к насилию над детьми стражей порядка. Тогда силовики обеспечивали безопасность на несогласованных протестах в Москве — в тех акциях, за несостоявшихся кандидатов в столичную думу, участвовал и Синица. Суд посчитал, что пост блогера мог послужить инструкцией к насильственным действиям. Сейчас осужденный свою вину категорически отрицает и намерен обжаловать приговор.

Алашкевич отстранена от работы Скандальная история чиновницы из Иркутской области, наконец, получила продолжение. Ирину Алашкевич, главу пресс-службы губернатора региона, отстранили от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости. Поводом для этого стали оскорбления в адрес жителей Тулуна (после их встречи с Владимиром Путиным в конце июля). Примерно месяц спустя в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, называет тулунчан «быдлом и бичевней». На хамское поведение обратил внимание губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он запросил экспертизу, которая выявила в записи признаки монтажа (какие именно, не уточняется). Алашкевич, в свою очередь, назвала публикацию подделкой. Но сейчас, пока продолжается проверка, глава пресс-службы от работы отстранена.

Закон об отмене неприкосновенности В Верховной раде приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности. «За» высказались 373 народных избранника, «против» не проголосовал никто. Лишь трое воздержались; примечательно, что все они — депутаты из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, хотя сам он поддержал закон. Еще 28 депутатов предпочли вообще не голосовать, хотя оппозиция, даже объединившись, не помешала бы правящей партии — «Слуга народа» — принять решение. Теперь политиков могут привлечь к уголовной ответственности без согласия на то парламента. В заседании участвовал и украинский лидер Владимир Зеленский, для которого закон о неприкосновенности был одним из предвыборных пунктов. Сегодня Рада рассмотрит еще несколько инициатив президента, в том числе о сокращении числа депутатов.