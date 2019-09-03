Путин в субботу проведет переговоры с Додоном

Москва, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Встреча планируется», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Ранее молдавский президент сообщил, что в предстоящую субботу, 7 сентября, планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить газовый вопрос.

«В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей», — рассказал журналистам Додон.

Он отметил, что данная тема имеет принципиальное значение «в особенности с учетом приближения очередного отопительного сезона». Додон указал на то, что кропотливо занимается этим вопросом.

Кишинев покупает российский газ у «Газпрома» по контракту, который был подписан более 10 лет назад, цены на топливо формируются в зависимости от стоимости нефти на международных рынках. Действие соглашения истекает в конце 2019 года.