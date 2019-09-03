В Торгово-промышленной палате РФ рассказали о роли ВЭФ в развитии Дальнего Востока

Восточный экономический форум стал важнейшей площадкой для решения непростых вопросов развития дальневосточных регионов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке. В этом году в нем участвуют делегации из Китая, Южной Кореи, Индии, Японии, Малайзии, Индонезии и других государств АСЕАН, Великобритании, США, Швейцарии, Италии. В программе — около 70 деловых мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки, круглые столы.

«За пять последних лет здесь создано 20 территорий опережающего развития, пять свободных портов, реализуется почти 1800 инвестиционных проектов стоимостью без малого 3,8 трлн рублей, заработало более 200 новых предприятий. Около 32% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришло в дальневосточные регионы. И сегодня здесь экономической рост превысил 4%, а это выше среднероссийских показателей», — рассказал Катырин, отвечая на вопрос о роли форума в развитии Дальнего Востока.

Торгово-промышленная палата России считает расширение делового сотрудничества со странами региона одним из приоритетных направлений своей международной деятельности, отметил он.

«Нам удалось создать комплексный механизм взаимодействия с партнерами из АСЕАН. И, в частности, успешное экономическое партнерство нередко начинается после проводимых федеральной и региональными палатами бизнес-миссий», — добавил Катырин.

Поле для сотрудничества в дальневосточном регионе огромное, уверен собеседник ФАН.

«Это и инфраструктура, и энергетика, горнодобывающая отрасль, лесопромышленный комплекс, логистика — практически весь спектр экономики. Система ТПП готова содействовать и поддерживать бизнес на всех направлениях», — подытожил Катырин.

Напомним, Восточный экономический форум был учрежден приказом российского лидера Владимира Путина от 19 мая 2015 года для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2018 году во Владивосток приехали более 6000 делегатов из 60 иностранных государств, были представлены 28 инвестиционных проектов на сумму 1,16 триллиона рублей.