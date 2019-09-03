Изгнанный с «России 1» украинец Ковтун оправдал свое хамское поведение

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ. В комментарии Федеральному агентству новостей украинец заявил, что не должен был произносить слова, разозлившие ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова.

Инцидент произошел во время обсуждения вопроса о поставках немецкого оружия на Украину. По словам директора украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслава Ковтуна, их не будет. Но главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский считает иначе.

«То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное», — произнес Сосновский, когда Ковтун его по-хамски перебил.

«Да пошла она в ж<...>, эта немецкая пресса!» — выкрикнул украинский политолог.

После этого ведущий программы Дмитрий Куликов показал гостю с Украины «красную карточку» и выпроводил из своей студии.

«Честно говоря, я не сдержался. Я не должен был произносить эти слова. Моя несдержанность была вызвана тем, что все время меня вспоминают, я на это среагировал», — сказал в комментарии ФАН Вячеслав Ковтун.

При этом он отметил, что этот инцидент никак не сказался на его востребованности российскими телешоу.

«Уже вчера вечером я был у Владимира Соловьева в эфире того же телеканала. Дело в том, что все каналы очень во мне заинтересованы. Если бы я не давал рейтингов, меня бы не звали. Поэтому тут нет проблемы. Все очень хотят, чтобы я что-то говорил и комментировал. Телевизионщики пытаются сыграть на этом интересе. Так что все нормально. И никаких штрафных санкций. Они хотят меня видеть каждый день и сегодня — снова», — подчеркнул Вячеслав Ковтун.

Защитник Киева на российском ТВ не смог вспомнить, когда еще его выгоняли из студий популярных политических ток-шоу, в которых он часто появляется. Сказал, что такого больше не было. Зато историй, когда российские телеведущие ставили украинского эксперта в неловкое положение, было немало и все они широко обсуждаются в СМИ.