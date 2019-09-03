Оппозиция и премьер Судана назвали имена 10 министров переходного правительства

Хартум, 3 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук и основная оппозиционная сила в Судане — альянс «За свободу и перемены» — согласовали как минимум имена десяти министров переходного правительства. Об этом сообщило издание Sudanakhbar.

Хамдук, согласившись с альянсом, поменял кандидатуры на должности министров в переходном правительстве. По информации издания, стороны одобрили имена десяти министров из 20 глав министерств переходного правительства.

Знакомый с ситуацией источник издания ожидал, что Хамдук и «За свободу и перемены» быстрее согласуют имена министров, поскольку их переговоры касательно кандидатов проходили в позитивном ключе.

Отмечается, что оппозиционеры поддерживают предложения премьера, но могут их отвергнуть, если идеи не отвечают необходимым критериям.

Кроме того, премьер Судана в своих предложениях заявлял о представлении женщин, молодежи и представителей отдельных регионов республики в новом составе правительства.

Как отметило издание, Хамдук провел в субботу встречу с оппозиционным альянсом перед тем, как объявит новый состав правительства.

Ранее альянс «За свободу и перемены» передал премьеру список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на кресла глав пяти специализированных советов правительства.