Экономист рассказал о рисках, которые создаст американский бизнес для России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал о проблеме возможных «парализованных» совместных проектов России и американского бизнеса из-за санкций со стороны США, которые создают неблагоприятный экономический климат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американские бизнесмены готовы инвестировать в разработку месторождений природного газа на Дальнем Востоке.

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — сказал Антонов в интервью «Известиям».

Можно положительно оценивать интерес американского бизнеса к российским сибирским широтам, но тут есть несколько проблем, считает Колташов.

«Во-первых, если в России будут проекты сотрудничества отечественного капитала, государства и американских компаний, то отразится ли это на санкционной политике США? Ответ известен заранее — не отразится. Американские компании будут входить и выходить, а проекты будут в результате парализованы. Американское государство не изменит своей политики. Во-вторых, какой смысл уступать американским компаниям самые выгодные участки экономического фронта? Мы не слышали, чтобы американское государство радовалось интересу российского бизнеса к техасской нефти, а он есть. Этого не происходит, да и вряд ли будет происходить», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает экономист, американский бизнес интересен своими инвестициями в Сибирь, но отдавать ему самые лучшие места для инвестиций «было бы в высшей степени авантюрно». Политика США в этой области только ухудшает экономический микроклимат.

«К тому же налаживание тесного сотрудничества американских и российских компаний рискованно. Это связано с политикой американского государства, которое не изменит ее. США ведут борьбу, чтобы забрать весь приз, а не облегчить своим компаниям работу на российском рынке. Российское государство стремится, чтобы американские компании чувствовали себя спокойно и комфортно на российском рынке», — рассказал эксперт.

Американские бизнесмены идут в Россию не от большой любви к стране, а за прибылью.

«Они вынуждены интересоваться проектами внутри российской экономики. Это вполне логично, их интересует исключительно прибыль. Она здесь заложена. Если бы они были допущены к этим проектам, то могли бы в них инвестировать, а затем получать долю прибыли», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, Антонов указал на то, что объем торговли между Москвой и Вашингтоном за первое полугодие достиг отметки в 13,8 млрд долларов, а американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, невзирая на рестрикции.

Также Антонов заявил о росте туристической привлекательности России среди американцев. По его словам, очевидным примером этого стал мундиаль 2018 года, когда по числу иностранных туристов американцы уступили лишь гражданам КНР.