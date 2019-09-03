Распылившему газ в лица силовиков Подкопаеву грозит почти 3,5 года колонии

Москва, 3 сентября. Прокурор запросил три года и четыре месяца колонии для Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия в отношении силовиков на незаконном митинге в Москве 27 июля.

На заседании, которое прошло во вторник, фигуранту дела о массовых беспорядках продлили срок ареста на шесть месяцев. Он останется под стражей до 23 февраля 2020 года.

При этом Подкопаев признал свою вину, заявив, что не хотел навредить сотрудникам правоохранительных органов, и попросил о суде в особом порядке.

«Я чистосердечно признаю свою вину», — заявил подсудимый в последнем слове.

По версии следствия, Подкопаев на незаконном митинге 27 июля распылил агрессивное химвещество в лица сотрудников полиции и росгвардейцев. В результате инцидента двое силовиков получили ожоги слизистой глаз, им потребовалась помощь врачей.

Позже Следственный комитет обнародовал видео, на кадрах которого запечатлен момент преступления: на кадрах ролика заметно, как человек из толпы, закрыв лицо балаклавой, распыляет газ в сторону силовиков. Как сообщали в ведомстве, Подкопаев попытался скрыться, однако его удалось задержать. При задержании у него обнаружили нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.

Напомним, незаконный митинг 27 июля, а также ряд других акций в Москве организовали протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. В целом, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Как выяснилось, организаторы несанкционированной акции в столице 27 июля привлекли к своему сборищу провокаторов из разных регионов. Некоторые участники незаконного митинга предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: бросали в них куски асфальта и бутылки. Сообщалось о распылении перцового баллончика, об избиении полицейского. Особо агрессивные провокаторы были задержаны, полиция действовала профессионально для обеспечения безопасности москвичей.