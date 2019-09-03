ВМФ РФ получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

Москва, 3 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военно-морской флот России по текущей государственной программе вооружений, которая рассчитана до 2027 года, получит 176 вспомогательных судов.

Во время селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства отметил, что в настоящее время у вспомогательного флота есть 152 современных судна, их исправность доведена до 85%.

«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018–2027 годы будет поставлено еще 176 судов», — заявил Шойгу.

По его словам, вспомогательный флот ВМФ России насчитывает более 450 судов, но некоторые из них не могут использоваться ввиду их неисправности. Шойгу рассказал, что министерство России получит 423 современных вертолета.

«В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них — досрочно», — заметил глава российского военного ведомства, ответив, что в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 Ми-28НМ.

Как отметил Шойгу, Минобороны РФ получило 42 вертолета в текущем году. Планируется, что в общей сложности будут поставлены 60 единиц техники.

Ранее глава военного ведомства РФ сообщил, что министерство обороны России ведет работы по обустройству авиабазы «Хмеймим» и порта Тартус в Сирии.