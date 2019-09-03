Прокурор просит три года для провокатора Беглеца, напавшего на росгвардейца 27 июля

Москва, 3 сентября. Прокуратура просит три года и два месяца колонии для Данилы Беглеца, обвиняемого в применении насилия к росгвардейцу во время незаконного митинга в Москве 27 июля.

Провокатора обвиняют в том, что во время массовых беспорядков в тот день он толкнул сотрудника Росгвардии. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее стало известно, что суд продлил арест Беглецу. Его супруга сообщила, что мужчина признал свою вину и планирует просить суд о рассмотрении его дела в особом порядке.

По версии следствия, Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несогласованном митинге в Москве применили насилие в отношении некоторых сотрудников правоохранительных органов. Обвинения в участии в массовых беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам.

Напомним, незаконный митинг в Москве 27 июля перерос в массовые беспорядки. Сообщалось, что организаторы несанкционированной акции привлекли провокаторов из разных регионов. Некоторые участники акции предпринимали попытки напасть на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них куски асфальта и бутылки, а также распылили перцовый баллончик.

Организацией незаконных митингов в Москве занимаются представители так называемой «оппозиции», которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгодуму выдвиженцев. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами ряду лиц, в том числе некоторым сторонникам скандального блогера Алексея Навального, которые собирались выдвигаться на выборы в МГД.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей кандидатами в Мосгордуму «рисовку». Член общественной палаты РФ Илья Ремесло также рассказывал о подделке автографов избирателей некоторыми выдвиженцами. По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть «автографов» в поддержку юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь принадлежат умершим. Он также предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы поддержали «независимых кандидатов».