Лукашенко наглухо закрыл границу Белоруссии с Украиной

Минск, 3 сентября. Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо», — объявил он в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом.

Белорусский лидер отметил, что отношения с Киевом осложнились еще сильнее, чем, например, с Североатлантическим альянсом, который для страны, по словам Лукашенко, «всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один».

По его словам, если оружие попадает в руки обычных людей, а особенно националистически настроенных — «жди терроризма».

Стоит отметить, что о проблемах на границе Белоруссии и Украины становилось известно не один раз. Лукашенко из раза в раз поручал укреплять границу из-за роста нелегальных поставок оружия.

К примеру, в 2018 году, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, на границе изъяли свыше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. Только у одного человека тогда в ходе обысков был обнаружен целый арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов.

При этом президент Белоруссии высказывал мнение, что поток нелегального оружия стал следствием украинского политического кризиса. Напомним, что на Украине с 2014 года продолжается гражданская война.

Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.