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МИД прокомментировал сообщения о военном строительстве РФ на Курилах

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МИД прокомментировал сообщения о военном строительстве РФ на Курилах

Москва, 3 сентября. Вопрос военного строительства России на Курилах не имеет никакого отношения к мирному договору с Японией. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя МИД РФ Игорь Моргулов в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Российский дипломат уточнил, что он не в курсе «планов нашего военного строительства», а также подчеркнул, что это не имеет абсолютно никакого отношения к переговорам по мирному соглашению с Токио, передает ТАСС.

Ранее японское информационное агентство Kyodo сообщило о том, что Москва якобы собирается разместить на островах Парамушир и Матуа береговые ракетные комплексы «Бастион».

Заместитель главы дипломатического ведомства РФ сообщил, что проведет на следующей неделе в японской столице раунд консультаций по безопасности, на которых будет также затрагиваться вопрос военного строительства РФ на Курилах.

Моргулов уточнил, что на предстоящих переговорах стороны будут обсуждать вопросы, связанные с российской обеспокоенностью касательно безопасности, «которые связаны с военным строительством в Японии, с деятельностью японско-американского военного союза».

Он также уточнил, что в настоящее время нет конкретных планов проведения очередного раунда российско-японского стратегического диалога.

Напомним, отношения между Москвой и Токио усложняются отсутствием мирного договора. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает Infox.ru.

РФ заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по результатам Второй мировой войны, и суверенитет России над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.

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Источник: ТАСС
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