Главный организатор нелегального митинга 31 августа Соболь вновь спряталась за ребенком

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Вечером 2 сентября полиция Москвы в очередной раз задержала юриста ФБК Любовь Соболь в связи с прошедшим 31 августа в центре столицы несогласованным шествием. Именно Соболь через свои соцсети активно призывала подписчиков участвовать в незаконной акции. Теперь ей грозит наказание по статье 20.2 часть 8 КоАП РФ «Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий», предусматривающее арест до 30 суток либо штраф в размере 300 тысяч рублей.

Остальные организаторы летних беспорядков в Москве, например, Илья Яшин и Алексей Навальный уже получили реальные сроки, но Соболь лишение свободы не грозит. Российское социально ориентированное законодательство во главу угла ставит защиту детства и материнства, чем и пользуется Любовь, прячась за своей малолетней дочерью. При этом женщина практически не занимается воспитанием ребенка. Так, на время проведения своей фальшивой голодовки она ушла из дома и не появлялась там около месяца.

Однако суд все же учел ведущую роль Соболь в организации несогласованных митингов и обязал ее выплатить штрафы в максимальном размере. Так, за первоначальное нарушение она заплатит 30 тысяч рублей, за три повторных еще 900 тысяч рублей. Вполне вероятно, что уже сегодня эта сумма вырастет еще на 300 тысяч рублей. Таким образом, всего последовательница Навального будет обязана заплатить более 1,2 миллиона рублей.

Вот только Любовь не собирается оплачивать штрафы из своего кармана. Она уже заявила, что использует для этого донаты от подписчиков. Не менее важен и тот факт, что за несколько дней до незаконной акции прокуратура направила письменное предупреждение Соболь о незаконности организуемого ей мероприятия. Но Любовь предостережения проигнорировала.

Что интересно, за неоднократное нарушение административной статьи 20.2 Соболь уже должна быть наказана по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает пять лет лишения свободы.

Впрочем, наличие малолетней дочери спасает Любовь и в этом случае — в соответствии со статьей 82 УК РФ, отбывание срока ей будет отложено до совершеннолетия ребенка. Но суд может назначить ей и иные виды наказания, например, все тот же денежный штраф или исправительные работы. Однако прокуратура и следственные органы по каким-то причинам снисходительно относятся к главному организатору серии летних массовых беспорядков в Москве.