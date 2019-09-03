Шойгу сообщил, что Минобороны обустраивает авиабазу «Хмеймим» и порт Тартус в Сирии

Москва, 3 сентября. Министерство обороны России ведет работы по обустройству авиабазы «Хмеймим» и порта Тартус в Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

«На базе «Хмеймим» ведется обустройство авиационной группировки вооруженных сил, в порту Тартус — объектов для обеспечения ремонта судов военно-морского флота», — сказал Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас на первый план выступают задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники военных РФ. Глава Минобороны РФ добавил, что при обустройстве инфраструктуры учитывают все возможные негативные факторы: от климатических условий до внезапных атак со стороны террористов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действующие в идлибской зоне боевики продолжают предпринимать атаки на военные базы России в Сирии. По ее словам, в августе «Хмеймим» пытались атаковать четыре раза. Сирийская армия была вынуждена предпринимать ответные меры, все действия велись строго в рамках демилитаризованной зоны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Правительственные войска САР освободили практически всю территорию страны от незаконных бандформирований, основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.