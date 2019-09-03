Вышинский объяснил, почему не хочет закрытия его дела по звонку президента Украины

Москва, 3 сентября. Журналист Кирилл Вышинский хочет законного завершения возбужденного против него уголовного дела. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Вышинский заметил, что не хотел бы, чтобы дело закрыли только после звонка украинского президента Владимира Зеленского.

«Потому что все, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки. Хороший для меня звонок — это вроде бы здорово, все рухнет с плеч, но это же опять будет по звонку, а не по закону», — объяснил журналист.

Он также обратил особое внимание на то, что «если все будет по закону, то ложь сразу станет видна».

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 августа освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналиста задержали в мае прошлого года в Киеве. По решению Херсонского суда главреда РИА Новости Украина арестовали на два месяца, после чего арест неоднократно продлевался. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вышинский провел в киевских застенках более 400 дней.

Ранее журналист рассказал, что во время пребывания под арестом на Украине не подвергался пыткам, однако отметил, что психологически чувствовал себя «непросто».