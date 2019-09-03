Разрушительный потенциал подлодки «Князь Олег» сдержит НАТО

При министре обороны Сергее Шойгу модернизация российского флота идет активными темпами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Князь Олег» на защите России

Российская Федерация наращивает стратегические ядерные силы на востоке. Так, скоро Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Главкомате ВМФ и на Тихоокеанском флоте.

Изначально «Князь Олег» должен был отправиться в состав Северного флота, но планы министерства обороны изменились. Новая подлодка будет базироваться на Камчатке. Для нее уже подготовили экипаж. Его перебросили в Северодвинск для приемки подводной лодки у судостроителей.

Согласно имеющемуся контракту, субмарина «Князь Олег» должна будет быть сдана флоту в 2020 году. В итоге в составе Тихоокеанского флота будет три новейших «Борея» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».

Неотвратимый удар по агрессору

Как отметил военный эксперт Сергей Простаков, подводные лодки остаются одним из важнейших компонентов стратегических ядерных сил России. Морская составляющая ядерной триады делает ее сбалансированной и обеспечивает неотвратимость удара по любому возможному агрессору.

«Модернизация флота, идущая в последнее время достаточно активно при министре обороны Сергее Шойгу, крайне важна для страны. Россия имеет протяженные морские границы, безопасность которых должна обеспечиваться с помощью современных кораблей. Кроме того, постепенно повышается значение Северного морского пути и Арктики в целом, что влечет за собой повышенное внимание к этому региону со стороны иностранных государств», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что Тихоокеанский регион остается потенциально самым опасным с точки зрения возможных конфликтов ядерных держав. Поэтому комплектование Северного и Тихоокеанского флотов новейшими субмаринами выглядит необходимым условием обеспечения даже не столько безопасности морских рубежей, сколько стратегического равновесия в мире.

«Современные подводные крейсеры класса «Борей» обладают огромным разрушительным потенциалом и являются фактором сдерживания для любого потенциального противника, включая НАТО. Появление «Князя Олега» в составе Тихоокеанского флота — свидетельство большого внимания России к проблемам безопасности региона. В условиях роста напряженности вокруг КНДР, во взаимоотношениях Китая и США усиление ядерной морской группировки России на Тихом океане должно стать фактором обеспечения стратегического баланса и глобальной безопасности», — заключил Сергей Простаков.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С».