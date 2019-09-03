Киселев назвал приговор Синице примером исполнения российских законов

Некоторые люди, в частности блогер Владислав Синица, считают, что они выше закона, но это не так. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный телеведущий и журналист Дмитрий Киселев, комментируя приговор блогеру.

Решение суда

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы блогера Владислава Синицу, который призывал к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Его признали виновным в экстремизме.

Ранее прокуратура попросила Пресненский суд Москвы назначить шесть лет колонии Синице. Как заметил государственный обвинитель, подсудимый не хочет себя признавать виновным, но есть письменные материалы уголовного дела, доказывающие причастность блогера к совершению преступления.

«Уговоры не помогают»

Как отметил Дмитрий Киселев, приговор суда демонстрирует, что российский закон исполняется. Это показатель того, что в России закон работает.

«Не нужно искать иные смыслы. Не надо просто нарушать закон. Если будешь его нарушать, то получишь санкцию, которая предусмотрена Уголовным кодексом или каким-то другим. Вот и все. Потому что закон является концентрированным отражением морали», — пояснил Дмитрий Киселев.

По словам телеведущего, решение по блогеру Владиславу Синице — это наглядный пример исполнения закона.

«Есть люди, которые считают, что они выше закона. Так считать рискованно. Можно читать нотации и говорить: «Как же это плохо». Да, это плохо. Но уговоры исполнять закон не помогают. Поэтому вот так», — заключил Дмитрий Киселев.

В отношении Синицы было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». 31 июля блогер опубликовал сообщение в своем официальном аккаунте в Twitter, где призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, предотвративших погромы и хаос во время незаконного митинга так называемой «оппозиции» 27 июля в столице. По решению Мосгорсуда Синицу отправили в СИЗО до 3 октября.

Так называемая «оппозиция» не гнушается прибегать и к грязным технологиям для очернения политических оппонентов. Кроме того, «фабрика троллей» скандального блогера Алексея Навального использовалась для того, чтобы разжигать среди граждан Российской Федерации ненависть к собственной стране