Путин пригласил премьер-министра Монголии посетить Россию

Улан-Батор, 3 сентября. Российский лидер Владимир Путин пригласил главу правительства Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию. Об этом глава российского государства сказал во вторник в ходе встречи с монгольским премьером.

«У вас есть приглашение посетить нашу страну​​​. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию», — отметил российский президент.

Кроме того, Путин отметил важность подписанного во вторник с Улан-Батором соглашения о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

Российский лидер выразил надежду на то, что Россия и Монголия будут двигаться вперед.

Ранее глава РФ на встрече с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой назвал взаимодействие России и Монголии в вопросах борьбы с терроризмом и военно-техническое сотрудничество двух стран самым важным фактором обеспечения безопасности в Азии.

Президент России Владимир Путин во вторник находится с официальным визитом в Монголии.