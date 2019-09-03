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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Киев, 3 сентября.  Украинские парламентарии в окончательном чтении приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности. 

Верховная рада Украины во вторник провела заседание, на котором депутаты поддержали законопроект. «За» отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов. 

Документ должны подписать спикер парламента и президент Украины. В случае одобрения спикером Рады и президентом закона он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В конце августа Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда одобрили его 363 депутата.

Позже глава украинского государства Владимир Зеленский призвал парламентариев сделать то, что «они многие годы обещали людям» и отменить депутатскую неприкосновенность.

Закон предлагает убрать норму, согласно которой парламентарии не могут без согласия Верховной рады привлекаться к уголовной ответственности, быть задержаны или арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

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Источник: ТАСС
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