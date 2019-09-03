Сирия новости 3 сентября 12.30: вылазка «спящей ячейки» ИГ* в Даръа, в Алеппо турецкая армия обстреливает курдов

Сирия, 3 сентября. Боевики ИГИЛ1 напали на сирийских военных в Даръа. В Алеппо турецкая армия обстреливает курдов. Десять членов ИГИЛ задержаны в ходе рейдов SDF в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли в ответ боевиков на юге Идлиба, в Даръа отразили нападение боевиков «Исламского государства»1.

«Исламское государство»: атаковали конвой сирийской армии в Даръа, устроив засаду у дороги.

«Сирийская свободная армия» (ССА): на севере Алеппо обстреливают позиции курдских радикалов из минометов, в Джераблусе подорвали заминированный автомобиль.

Курды: отразили нападение турецкой армии и боевиков «Сирийской свободной армии», провели рейд в Дейр-эз-Зоре, задержав 10 боевиков ИГ1, включая двух полевых командиров.

Международная коалиция: провели совместно с курдскими боевиками рейд в Дейр-эз-Зоре в ходе которого были задержаны десять боевиков : «спящей ячейки» ИГ.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжилась эскалация конфликта между протурецкими боевиками и «Отрядами народной самообороны» (YPG). Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских сил в районе поселка Мараназ к юго-западу от города Азаз, как сообщает источник в сети Twitter XXVII27. Twitter-канал Rojava Network передает, что в результате контратаки курдские боевики ликвидировали ряд членов протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Курды также обстреляли протурецких боевиков из минометов у деревень Мареа и Кафр-Калбин, где согласно данным портала Step News, один человек погиб и еще несколько получили ранения. Непосредственно у Азаза стороны обмениваются ударами из тяжелой артиллерии. Утром боевики ССА попытались проникнуть на позиции «Отрядов народной самообороны», после чего завязался ожесточенный бой.

Ночью боевики ССА подорвали заминированный автомобиль, который направлялся из города Манбидж в сторону города Джераблус, согласно данным источника в Twitter Qalaat Al Mudiq. Согласно заявлению протурецких боевиков автомобиль был заминирован курдскими боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с силами международной коалиции во главе с США провели новую десантную операцию по поиску боевиков «Исламского государства» на севере провинции Дейр-эз-Зор, как передает Twitter-канал Rojava Network. По сообщению портала Deir Ezzor 24 в ходе рейда в деревне Аль-Джула был арестован боевик ИГИЛ. Помимо него силы международной коалиции вместе с боевиками SDF арестовали «ячейку» из десяти террористов ИГ, в том числе двух полевых командиров Ибрагима Матар аль-Баджари и бывшего лидера «службы безопасности» по прозвищу «Талиб». Их взяли под стражу между деревнями Аль-Джиа и Аль-Хасан в западной части провинции, о чем также сообщает портал. По информации источника, Талиба обвиняют в казни десятков людей в период оккупации провинции «Исламским государством». Во время операции были усилены меры безопасности, дороги из поселков были закрыты, а территория окружена.

Провинция Даръа

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) попало в засаду боевиков «Исламского государства» на дороге, соединяющей поселки Аль-Хирак и Изра, как передает новостной портал Al Masdar. В ходе нападения, которое САА удалось отразить, был убит один военнослужащий. Позднее радикалы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за данное нападение. Данное столкновение с ИГ - первый случай, когда «спящие ячейки» атаковали сирийскую армию в районе бассейна реки Ярмук. Летом 2018 году боевиков ИГИЛ выбили из провинции в ходе операции сирийской армии и союзных сил «Базальт».

Провинция Идлиб

После того, как в городе Серакиб боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» были вынуждены подавить демонстрацию мирных жителей, началась протестная акция в поселке Ариха на севере провинции Идлиб. Жители выступают против боевиков, захвативших всю власть в северо-западной части САР. Значительная часть провинции контролируется радикалами «Тахрир аш-Шам» и протурецкими группировками. Похожий протест вспыхнул в городе Маарет-ан-Нуман, как сообщает новостное агентство Halab Today TV.

Правительственные силы нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков в районе поселка Тель-Манас на юге провинции в ответ на провокации со стороны джихадистов, как передал портал Baladi News. Подразделение САА нанесли удар по укрытиям радикалов из тяжелой артиллерии в результате чего были разрушены огневые точки боевиков. Сведения о потерях радикалов в живой силе еще уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.