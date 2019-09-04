Поле битвы ВЭФ-2019: Россия укрепляется на Дальнем Востоке, Япония угодила в капкан

Очередной ежегодный, уже пятый по счету, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

За весьма сжатое время ВЭФ стал одной из самых авторитетных площадок международного сотрудничества не только для Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для всего мира. Особенно показательным в этом отношении оказался прошлый год, когда в работе ВЭФ-2018 личное участие приняли политические лидеры России, Китая, Японии и Южной Кореи.

Словно развивая тезис премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абэ о том, что регион переживает важнейший поворот в своей истории, цель которого — «убрать остатки послевоенного пейзажа и наполнить будущее надеждой», председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил план создания «Большого экономического кольца Северо-Восточной Азии». Подразумевалось, что в состав этого «Кольца СВА» должны войти, помимо самого Китая, Россия, Япония, обе Кореи и Монголия, — шесть государств, на долю которых по итогам 2017 года приходилось, по словам товарища Си, 23% населения и 19% мирового ВВП.

Это был план грандиозного геостратегического прорыва, который предлагал Японии выйти из-под «американского зонтика» и присоединиться к российско-китайскому стратегическому союзу, придав ему, наряду с военным российским и экономическим китайским, необходимое «хай-тэк» измерение, тем самым создавая новый доминирующий «центр силы» глобального уровня.

Даже если брать данные ВВП стран мира по паритету покупательной способности за 2018 год, только на долю «треугольника» Москва—Пекин—Токио приходилось бы свыше 35 трлн долл., или больше 25% мировой экономики — в 1,7 раза больше, чем аналогичный показатель США; в 1,5 раза больше, чем Евросоюза, и ровно столько же, сколько у «Большой семерки», если не считать саму Японию.

В ответ Синдзо Абэ дал понять, что предложение понято и принято к рассмотрению. О возможности смены курса официального Токио говорила и передача власти императором Акихито своему наследнику Нарухито. Но за прошедший год никаких принципиальных изменений «на японском фронте» так и не случилось.

«Моментом истины» мог стать саммит «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня, но самым ярким событием там оказалась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а хозяева наглухо «ушли в тень». Более того, в российско-японских отношениях вполне отчетливо обозначилось новое «похолодание», манифестированное углублением конфликта вокруг Южных Курил.

На этом основании можно сделать вывод, что Москва и Токио «не договорились». Скорее всего — временно, поскольку логика событий все больше зажимает Японию в геополитический «капкан», выходом из которого может стать либо война, либо принятие предложения о создании «дальневосточного треугольника», озвученного товарищем Си в прошлом году. Но, тем не менее, ситуация в настоящий момент на поле битвы ВЭФ-2019 выглядит именно так.

Вот почему нынешний Восточный экономический форум, согласно всем ожиданиям, должен оказаться в целом и менее представительным, и менее «событийным», чем прошлогодний. Соответственно, на повторение рекорда 2018 года, когда во Владивостоке было заключено 220 соглашений на сумму более 31 трлн рублей (почти 500 млрд долл.), рассчитывать вряд ли стоит.

Однако на Японии свет клином не сошелся, и ее позиция вовсе не означает, что Россия намерена отказываться от активной политики на дальневосточном и азиатско-тихоокеанском направлениях. Об этом свидетельствуют не только приветствия президента Владимира Путина и его полпреда в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьера РФ Юрия Трутнева в адрес V Восточного экономического форума, но и целый ряд решений, принятых руководством нашей страны за прошедший год.

Последние включают в себя переход Забайкальского края и Республики Бурятия из Сибирского в Дальневосточный ФО, объединение органов реализации арктической и дальневосточной национальных программ развития, укрепление экономики и безопасности Южных Курил и даже такую «мелочь», как пуск железной дороги от БАМа до Якутска. По-прежнему требуют дальнейшего развития отношения не только с Китаем и двумя корейскими государствами, но также с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и другими странами «южного фланга» АТР.

То есть в целом курс России «на Дальний Восток» выдерживается и не снимается с повестки дня, а его корректировки применительно к текущим экономическим, политическим и прочим обстоятельствам — не только неизбежны, но и необходимы.