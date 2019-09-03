Путин уверен, что Россия и Монголия могут увеличить показатели товарооборота

Улан-Батор, 3 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Монголии есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их.

После переговоров с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой глава российского государства заявил, что стороны уделили большое внимание вопросам, касающимся экономического сотрудничества двух стран. Путин подчеркнул, что РФ является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Монголии.

По словам главы российского государства, в 2018 году объем торговли между государствами вырос на 21%, а за семь месяцев 2019 года увеличился еще на 12%. Путин особо подчеркнул, что «есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше».

Ранее сообщалось, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял приглашение главы России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию в рамках официального визита, приуроченного к юбилею победы на Халхин-Голе. Ожидается, что итогам переговоров стороны подпишут несколько документов, обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки. Известно, что во вторник было подписано соглашение о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Улан-Батором.