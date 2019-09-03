Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года

Киев. 3 сентября. Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

На переговорах в Берлине были достигнуты «определенные успехи», заявил Пристайко. По его словам, во время встречи были обсуждены шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров «нормандского формата».

Дипломат добавил, что Киев собирается завершить внутриукраинский конфликт до конца этого года.

«Мы хотим завершить эту войну, и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще пять лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас — экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат», — пояснил Пристайко.

В то же время он отметил, что Украина не пойдет на компромиссы, которые сочтет неприемлемыми. При этом, по его словам, если бы ситуацию на Юго-Востоке Украины с самого начала решили силой, то «мы бы сейчас не были на этом этапе».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться пришедшему к власти после госпереворота руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках. Контактная группа в Минске подписала ряд соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Представители ЛНР и ДНР регулярно фиксируют грубые нарушения перемирия со стороны Киева.