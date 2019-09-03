Кремль решил не вмешиваться в публичный спор «Роснефти» и «Транснефти»

Москва, 3 сентября. Кремль решил не вмешиваться и оставить без комментариев продолжение публичного спора «Роснефти» и «Транснефти» из-за загрязнения топлива в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не наша прерогатива», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напряжение между компаниями возникло после того, как глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер направил письмо руководителю правительства РФ Дмитрию Медведеву. В нем он предложил создать институт независимых инспекторов, которые займутся контролем качества нефти, поступающей из трубопроводов «Транснефти».

На обращение отреагировал советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, оператор может одобрить инициативу, если сами нефтяные компании возьмут на себя расходы. Он также прокомментировал и предложение Шредера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти.

Высказывание Демина «Роснефть» назвала неуважительным и призвала извиниться перед Шредером. Компания выразила надежду на совместную конструктивную работу, целью которой стало бы решение проблемы и восстановление имиджа страны как надежного поставщика энергоресурсов.

Напомним, в середине апреля на южной ветке нефтепровода «Дружба» возникла проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

Причиной загрязнения нефти, поступающей на территорию союзного государства, стала деятельность частного предприятия в Самарской области. Оно умышленно сливало не прошедшую товарную подготовку нефть в трубопровод.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод. «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме с 1 июля.