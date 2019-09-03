В Крыму отреагировали на слова украинского экс-министра о потерях из-за блокад полуострова

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в связи с блокадой Крыма ежегодный ущерб для экономики страны составляет порядка миллиарда долларов.

«Украина потеряла от блокады Крыма около одного миллиарда долларов — насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани, частично туркам и так далее», — сказал Суслов.

Крымский политолог Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что высказывание экс-чиновника нельзя считать проблеском разума и напомнил, что действующий глава украинского государства неустанно повторяет мантру о том, что Крым рано или поздно снова станет частью страны.

«Я бы не расценивал это заявление, как какой-то проблеск, потому что это бывший министр, заявление которого утонет в другом хоре. В той же политике [президента Украины Владимира] Зеленского, который постоянно повторяет, что Крым обязательно «вернется» в состав Украины. Якобы для этого надо усиливать санкции, а Россия остается для него «страной-агрессором», — констатировал собеседник ФАН.

Он добавил, что Зеленский в своих словах более осторожен, чем его предшественник, но миролюбивыми его речи назвать однозначно нельзя.

«Прямых атак, как это было при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко не присутствует. Просто Зеленский изменил риторику, тактику, но стратегические цели остаются прежними», — заметил Александр Форманчук.

Политолог также признал, что Украина действительно многое потеряла, когда Крым в 2014 году принял решение воссоединиться с Россией.

«Ясно одно: такая стратегически важная территория как Крымский полуостров, утраченная для Украины, — это действительно потеря серьезная. Причем не сколько с социально-экономической, столько с военно-политической точки зрения. Крымский полуостров является важным стратегическим узлом на средиземноморском направлении. С этой точки зрения Украина понесла большие потери, и это не дает Киеву покоя», — заметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Зеленский ранее заявлял о том, что Украина вернет крымских татар, что Киев создаст автономию, внеся изменения в конституцию Украины. При этом 10-й раздел основного закона страны до сих пор действует.