Берлин, 3 сентября. Помощникам лидеров «нормандской четверки» на встрече в Берлине не удалось согласовать дату следующего саммита. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

На переговорах в Берлине стороны значительно продвинулись в обсуждениях, добавил он.

«Насколько мне известно, вчера на встрече в Берлине помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться», — написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

По его словам, российская делегация поставила условия проведения саммита: РФ настаивала, что необходимо сначала выполнить решения, достигнутые по итогам предыдущих встреч.

«Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера», — написал Чеснаков.

Он добавил, что возможность возобновления работы в нормандском формате приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата следующего саммита «нормандской четверки» еще не определена.

В конце августа президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к саммиту в «нормандском формате». Как сообщали в пресс-службе кабмина ФРГ, стороны договорились продолжать подготовку саммита, чтобы реализовать минские соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил желание провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. 6 июня 2014 года лидеры России, Германии, Франции и Украины провели переговоры в Нормандии. Это была первая встреча «нормандской четверки». В феврале 2015 года в Минске были приняты минские соглашения, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе. Несмотря на достижение договоренностей, ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР.