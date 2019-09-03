Москва, 3 сентября. Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того, как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой. Отмечается, что 17-летний юноша, имя которого не называется, болел расстройством избирательного питания.

Британский подросток потерял зрение и слух из-за любви к фастфуду. Как пишет Annals of Internal Medicine, когда ему было семь лет, мальчик отказался от обычных фруктов и овощей. Ребенок ел исключительно картошку фри, чипсы, бургеры с говядиной или ветчиной. В 15 лет из-за рациона питания подросток обрел проблемы со зрением, слухом и слабость костей. Еще через два года он ослеп, а также перестал слышать. Как объяснила мать ребенка, подростку пришлось бросить школу, а ей — работу, чтобы заботиться о своем ребенке.

Напомним, главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какие бургеры полезно есть. Бургеры считаются очень калорийной пищей, поэтому данное блюдо стоит модифицировать. По словам Антонины Стародубовой, у классического бургера всего два ингредиента — булочка и котлета.

Мясо обычно готовят на гриле, а булочку пекут из муки высшего сорта, что делает этот продукт опасным из-за избытка жира. Бургер становится еще более небезопасным для желудка при обилии сахара, который присутствует в соусах.

Ломтики помидора, лист салата также входят в число ингредиентов. Диетолог считает, что бургер следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

Но можно приготовить полезный бургер из домашних продуктов. Стародубова порекомендовала взять булочку из цельнозернового хлеба, запеченную котлету из нежирного мяса, лучше отказаться от кетчупов и добавить больше зелени.

Кроме того, известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала лучшую диету на бургерах. Малышева оценила западную диету и объяснила, что проблема людей с лишними килограммами намного шире. Она уточнила: дело не в том, что люди едят булки и котлеты. Она объяснила, что современному человеку надо съедать от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи килокалорий в день. При этом, какой едой он будет наполнять рацион — неважно.