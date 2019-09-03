Бывший и нынешний депутаты Рады подрались в Киеве

Киев, 3 сентября. Драка произошла в одном из киевских ресторанов между депутатом Рады восьмого созыва от партии «Батькивщина» Русланом Богданом и новоиспеченным депутатом от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым. Об этом сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на сотрудников национальной полиции украинской столицы.

По данным издания, между Богданом и Алексеевым сначала возник конфликт, который стремительно перерос в драку. Отмечается, что на место происшествия вызвали сотрудников киевской полиции, но сами депутаты от объяснений отказались.

Уточняется, что новоиспеченный депутат Алексеев обратился в медицинское учреждение, где медики зафиксировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до полугода.

Напомним, в новом парламенте сформировано пять фракций, крупнейшую из которых — 254 депутата — представляет партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» насчитывает 44 депутата, фракция Юлии Тимошенко «Батькивщина» консолидировала 28 депутатов, фракция экс-главы страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» состоит из 27 человек, а во фракцию музыканта Святослава Вакарчука «Голос» вошли 17 депутатов.