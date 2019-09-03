В ГД назвали недоработанным законопроект об информации о состоянии окружающей среды

Москва, 3 сентября. Законодательный проект Кабмина РФ об информации о состоянии окружающей среды нуждается в значительной доработке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В середине июля Кабмин России внес в Государственную думу разработанный министерством природных ресурсов и экологии проект, который предусматривает, что к данным о состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц.

Как отметил Бурматов, внесенный в парламент документ категорически нельзя принимать в нынешнем виде, потому что он нуждается в значительных доработках. Депутат назвал проект «выхолощенным» и «не фиксирующим права россиян на получение экологической информации», пишет «Парламентская газета».

Он указал на то, что проект не расширяет права доступа россиян к данным о состоянии водоемов, почвы, радиационного фона, воздуха и качества питьевой воды.

Парламентарий также назвал «очень серьезной проблемой» то, что сегодня граждане не имеют гарантированного права доступа к экологической информации и что де-факто любой запрос гражданина может быть отклонен компанией или предприятием, сославшись на то, что эти данные содержат коммерческую тайну.

Бурматов особо подчеркнул, что граждане страны имеют полное право знать, чем они дышат и какую воду потребляют в пищу. Он также пообещал подготовить поправки в данный проект.