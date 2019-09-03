Порошенко, Гройсман и Геращенко не сядут в тюрьму, пока Аваков — глава МВД Украины

Ведущие украинские эксперты активно обсуждают новый состав кабинета министров, который Верховная рада утвердила на своем первом заседании. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве выслушал прогнозы на этот счет от известного политолога Виталия Кулика.

По мнению эксперта, правительство Алексея Гончарука, избранного премьер-министром большинством голосов, — это «правительство надежд», в котором достаточно много новых лиц.

«Пока рано говорить, оправдает ли новый кабмин возложенные на него ожидания, — сообщил он. — На мой взгляд, в правительстве есть ряд фамилий, которые вызывают опасения у экспертов. В основном это люди, которые назначены курировать сектора экономики, народного хозяйства и социальную сферу. Непонятно также, какую политику и как будет реализовывать Минздрав. Есть в новом кабмине и фигуры, которые вызывают усмешку и непонимание. Например, Тимофей Милованов во главе министерства экономики и аграрно-промышленного комплекса. В любом случае я не стал бы говорить о том, что новый кабмин будет «единой командой», как заявлял премьер Гончарук».

Позитивно то, что большинство новых министров — новые лица, не связанные личными обязательствами или договоренностями с олигархами и финансовыми группировками, отметил Виталий Кулик.

«Я не исключаю, что за некоторыми из них стоят «кукловоды», которые попытаются направлять деятельность того или иного ведомства. Пока в этом правительстве я не вижу олигархических квот, но вижу людей, так или иначе связанных с Игорем Коломойским или другими олигархическими группами. Хотя это не прямая связь, так как в кабмин пришло много новых людей не из «системы».

Аналитик констатировал, что в украинской политике у Владимира Зеленского сегодня полный карт-бланш. Он сформировал большинство в Раде и кабмине, которое ему полностью подотчетно и подконтрольно. Поэтому все главные политические решения будут приниматься на Банковой, в офисе президента. А премьер Гончарук, по словам политолога, получил автономию в назначении кадров и реализации внутренней политики.

«Короля делает свита. И нужно понимать, как именно будет разворачиваться ситуация с назначениями замминистров, глав департамента. Стоит посмотреть, какие госпредприятия получат те или иные фигуры и насколько они будут связаны с олигархическими группами. Не менее важны первые шаги новых министров: окружат ли они себя людьми из старой «системы» или радикально изменят схему управления? Пока что у меня нет радужных ожиданий от правительства. Кабмину нужно дать поработать хотя бы 100 дней для понимания, какой вектор он изберет. Если это будут конкретные действия, направленные на решение проблем, то тогда можно будет сказать, что это успех. Если же мы услышим рассказы о том, «чем кабмин займется», но не увидим действий, то будет очередное разочарование».

Говоря о конкретных назначениях, эксперт подчеркнул, что лично у него «есть масса вопросов» к новому генпрокурору Руслану Рябошапке и новому главе СБУ Ивану Баканову. Прежде всего — в части их компетенции и понимания процессов, напрямую связанных с их работой. Есть вопросы и к секретарю СНБО Украины Александру Данилюку в части того, как государство может ответить на нынешние вызовы внешней безопасности.

«Но самое пагубное решение Зеленского — оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Это наихудшее решение президента, сохранившего во власти человека из старой системы. Возможно, глава Украины надеется, что Аваков решит за него вопросы силового блока, контроля над ситуацией на улицах, а также возможных действий оппозиции по дестабилизации положения в стране, которые ожидаются в конце года из-за роста цен и повышения коммунальных тарифов, — говорит Кулик. — Аваков как полицейский, видимо, очень важен для Зеленского — он рассказал много страшилок главе государства о том, что его ожидает, и создал видимость, что является незаменимым. Но это не так — его нужно было менять, чтобы Зеленский «с чистого листа» получил мандат доверия. Но он оставил у руля МВД токсичного человека, напрямую связанного с провалом правоохранительной реформы, а также с крышеванием убийц Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк и других. Думаю, в самом скором будущем Аваков станет «слабым звеном» в системе власти Гончарука и Зеленского».

Кроме того, политолог прокомментировал будущую судьбу экс-генпрокурора Юрия Луценко и экс-президента Петра Порошенко.

«На мой взгляд, Луценко грозит целая череда проблем, связанных с его недругами, список которых весьма велик. Там есть ряд влиятельных людей, которые в свое время пострадали от своеволия Луценко. Поэтому у экс-генпрокурора начинается период допросов, хождения в ГБР И НАБУ для дачи различных показаний. Что касается Порошенко, то каждый вызов экс-президента для дачи показаний силовикам только укрепляет его позиции в глазах его сторонников. Он пытается выстроить имидж «борца с режимом», и новая власть своими действиями может сформировать для этого все предпосылки».

Впрочем, считает эксперт, пока что со стороны новой власти не видно решимости реально посадить кого-то из топ-чиновников предыдущего режима в тюрьму.

«Я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время на Украине начнутся такие посадки, обещанные еще весной, в ходе предвыборной кампании. Думаю, стоит ожидать отдельных арестов и задержаний бывших ВИПов. Но украинский уголовно-процессуальный кодекс устроен так, что чиновники могут уходить от преследования, внося залоги и разваливая дело изнутри. Для этого необходимо нанять несколько профессиональных «решал»-адвокатов, — прогнозирует он. — Думаю, что в конечном счете возможны посадки некоторых лиц из окружения Порошенко — людей из его администрации, бизнес-партнеров, фигур, связанных с большими деньгами и коррупционными схемами. Но реально тюрьма вряд ли грозит таким людям, как Ирина Геращенко, Владимир Гройсман и Порошенко».

Говоря о том, снимет ли новый парламент депутатскую неприкосновенность в ближайшее время, Кулик заявил, что «к этому все идет».