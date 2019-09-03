Песков ответил на вопрос о дате проведения саммита в «нормандском формате»

Улан-Батор, 3 сентября. Дата проведения следующего саммита в «нормандском формате» еще не определена, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, стали ли известны сроки проведения встречи «нормандской четверки» по итогам консультаций, прошедших в понедельник в Берлине.

«Нет, [дата] пока не определена», — ответил Песков на вопрос.

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Встречи в рамках «нормандского формата» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне. Однако украинская сторона, несмотря на все принятые документы, продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в «нормандском формате» может пройти в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что встреча состоится в Париже.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил надежду на то, что Вашингтон присоединится к «нормандскому формату» и примет участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.