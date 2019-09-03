Минпромторг опроверг сообщения об отказе создать Sukhoi SuperJet на 75 мест

Москва, 3 сентября. Информация об отказе развития семейства Sukhoi SuperJet на 75 мест (SSJ75) не соответствует действительности, заявили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что Минпромторг передумал выпускать SSJ на 75 мест. По его словам, на совещании по развитию региональной авиации , которое прошло пару недель назад, один из руководителей ведомства заявил, что Минпромторг отказывается делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса, отметил РИАМО. По его словам, это объясняется тем, что основной заказчик на этот самолет «Аэрофлот», а эта авиакомпания берет 100-местную машину.

В Минпромторге опровергли сообщения об отказе развития укороченной версии Sukhoi SuperJet. Как отметили в ведомстве, «соглашение о намерениях с S7 Group рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения», сообщили «Ведомости».