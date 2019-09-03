Антонов рассказал об интересе американского бизнеса к добыче газа на Дальнем Востоке

Москва, 3 сентября. Американские предприятия и фирмы заинтересованы в совместных проектах с РФ на Дальнем Востоке и в Сибири, в частности в разработке газовых месторождений на Ямале и Сахалине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как рассказал «Известиям» российский дипломат, компании в Штатах сохраняют весьма высокий объем инвестирования в отечественный рынок. При этом американские бизнес-круги рассматривают для инвестиций не только традиционный регион Западной и Центральной РФ.

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туристическая отрасль», — обратил внимание Антонов.

Кроме того, Антонов указал на то, что объем торговли между Москвой и Вашингтоном за первое полугодие достиг отметки в 13,8 млрд долларов, и американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, невзирая на рестрикции.

По мнению посла, американский бизнес «демонстрирует желание остаться на выгодном для них российском рынке», а также проявляет готовность принимать активное участие в проводимых в РФ профильных разносторонних мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, сообщает «Царьград».

Помимо этого, Антонов заявил о росте туристической привлекательности России среди американцев. По его словам, очевидным примером этого стал мундиаль 2018 года, когда по числу иностранных туристов американцы уступили лишь гражданам КНР.